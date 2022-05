Visite insolite – Yog’art, 20 juillet 2022, .

Visite insolite – Yog’art

2022-07-20 15:30:00 – 2022-07-20 17:00:00

Vivre une exposition avec son corps, c’est

possible !

Postures de l’arbre et de la feuille, en duo, équilibre, étirement, alignement… ça vous dit ? Nous vous proposons un moment de détente et de complicité à vivre en famille, à partir des oeuvres de Dominique Bailly, artiste connectée à la nature.

Famille dès 4 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 €

Forfait famille : 11 €

Rendez-vous au Carroi

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05

