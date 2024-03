Visite insolite surprise par Mémoires de Cailloux Office de Tourisme du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande, dimanche 21 juillet 2024.

Visite insolite surprise

Courte visite thématique avec une halte de causerie autour du thème, dans un lieu insolite et qui n’est pas ouvert à la visite habituellement. 4 dates 4 lieux et thèmes différents.

Env. 45 minutes à 1h de visite. Départ de Sainte-Foy-la-Grande ou dans les proches alentours. Uniquement sur inscription, places limitées. Lieu de départ exact transmis la veille aux inscrits.

Dates dimanches à 10h30, les 2 juin, 30 juin, 21 juillet, 18 août

Renseignements et tarifs au 06 74 40 87 72 ou memoiresdecailloux@gmail.com .

Début : 2024-07-21 10:30:00

fin : 2024-07-21

Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine memoiresdecailloux@gmail.com

