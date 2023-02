Visite insolite spéciale Saint-Valentin Place de l’hôtel de ville Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente

Visite insolite spéciale Saint-Valentin Place de l’hôtel de ville, 15 février 2023, Angoulême . Visite insolite spéciale Saint-Valentin Hôtel de Ville Place de l’hôtel de ville Angoulême Charente Place de l’hôtel de ville Hôtel de Ville

2023-02-15 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-15 16:00:00 16:00:00

Place de l’hôtel de ville Hôtel de Ville

Angoulême

Charente EUR Venez redécouvrir le centre historique d’Angoulême au travers de ses histoires d’amours. Place de l’hôtel de ville Hôtel de Ville Angoulême

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Angoulême Adresse Angoulême Charente Place de l'hôtel de ville Hôtel de Ville Ville Angoulême lieuville Place de l'hôtel de ville Hôtel de Ville Angoulême Departement Charente

Angoulême Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/

Visite insolite spéciale Saint-Valentin Place de l’hôtel de ville 2023-02-15 was last modified: by Visite insolite spéciale Saint-Valentin Place de l’hôtel de ville Angoulême 15 février 2023 Charente Hotel de Ville Place de l'Hotel de Ville Angoulême Charente Place de l'hôtel de ville Angoulême

Angoulême Charente