Visite insolite RDV Porte principale des Arènes Dax OT Grand Dax Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes

Visite insolite RDV Porte principale des Arènes, 18 mars 2023, Dax OT Grand Dax Dax. Visite insolite Parc Théodore Denis RDV Porte principale des Arènes Dax Landes RDV Porte principale des Arènes Parc Théodore Denis

2023-03-18 15:00:00 – 2023-03-18

RDV Porte principale des Arènes Parc Théodore Denis

Dax

Landes Dax 7 7 EUR “Dax, la rebelle, ville thermale et festive à la Belle Epoque »

Plongez en 1913 dans la ville de Dax, cité thermale rayonnante, lors d’une visite théâtralisée en costume d’époque, entre transformation de la ville, vie quotidienne, thermalisme et festivités. Suivez Marie GOLZART, dacquoise de cœur et femme de Raphaël MILLIES-LACROIX, maire puis sénateur des Landes, qui vous contera les petites et grandes histoires .

Dès 8 ans. “Dax, la rebelle, ville thermale et festive à la Belle Epoque »

Plongez en 1913 dans la ville de Dax, cité thermale rayonnante, lors d’une visite théâtralisée en costume d’époque, entre transformation de la ville, vie quotidienne, thermalisme et festivités. Dès 8 ans. +33 5 58 56 86 86 OFFICE de TOURISME Epok tour

RDV Porte principale des Arènes Parc Théodore Denis Dax

dernière mise à jour : 2023-02-16 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Dax Landes OT Grand Dax RDV Porte principale des Arènes Parc Théodore Denis Ville Dax OT Grand Dax Dax lieuville RDV Porte principale des Arènes Parc Théodore Denis Dax Departement Landes

Dax Dax OT Grand Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax ot grand dax dax/

Visite insolite RDV Porte principale des Arènes 2023-03-18 was last modified: by Visite insolite RDV Porte principale des Arènes Dax 18 mars 2023 Dax, Landes Landes OT Grand Dax Parc Théodore Denis RDV Porte principale des Arènes Dax Landes RDV Porte principale des Arènes Dax

Dax OT Grand Dax Dax Landes