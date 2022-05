Visite insolite MUDO-Musée de l’Oise Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Visite insolite MUDO-Musée de l’Oise, 14 mai 2022, Beauvais. Visite insolite

le samedi 14 mai à MUDO-Musée de l’Oise

**”Palais insolite…”** Laissez-vous surprendre par une visite du palais épiscopal ponctuée de performances artistiques en direct et d’oeuvres originales dans l’ambiance feutrée de la nuit. Visite insolite du palais épiscopal et performances artistiques autour des œuvres. MUDO-Musée de l’Oise 1 rue du Musée 60000 Beauvais Beauvais Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:45:00 2022-05-14T21:45:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu MUDO-Musée de l'Oise Adresse 1 rue du Musée 60000 Beauvais Ville Beauvais lieuville MUDO-Musée de l'Oise Beauvais Departement Oise

MUDO-Musée de l'Oise Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Visite insolite MUDO-Musée de l’Oise 2022-05-14 was last modified: by Visite insolite MUDO-Musée de l’Oise MUDO-Musée de l'Oise 14 mai 2022 Beauvais Mudo - musée de l'Oise Beauvais

Beauvais Oise