Visite insolite « Les Bâtisseuses du Moyen Âge » Rue de l’École Dinan, dimanche 25 février 2024.

Visite insolite « Les Bâtisseuses du Moyen Âge » Rue de l’École Dinan Côtes-d’Armor

Visite contée en costume d’époque pour adultes et enfants de plus de 8 ans va vous faire voyager à travers temps !

Au départ de la place Saint-Louis, les visiteurs seront transportés au XVè siècle en se baladant près de la tour Ducale, des petits fossés (château et remparts), et au fil de plusieurs rues et places de Dinan. La visite se fera en petits groupes accompagnés d’un guide conférencier en costume d’époque. C’est Barbe, une aide-maçon du Moyen Âge qui vous guidera. Elle balayera les idées reçues sur la place de la femme dans la société médiévale, vous parlera de la construction d’un rempart ou d’une maison au XVè siècle, et du quotidien des dinannais de l’époque.

Réservation dans les bureaux de Dinan, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast-le Guildo et Fréhel ou directement en ligne en cliquant sur « réserver ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 10:30:00

fin : 2024-02-25 12:30:00

Rue de l’École Porte de Saint-Malo

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Visite insolite « Les Bâtisseuses du Moyen Âge » Dinan a été mis à jour le 2024-02-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme