**VISITE INSOLITE / Le Tube de l’été !** Participez à cette visite insolite sous la forme d’un jeu durant lequel vous tenterez d’associer une chanson de rock, de varitété française ou de hip hop à des oeuvres emblématiques du musée des Beaux-Arts d’Orléans… nos tubes de l’été ! Un dialogue entre créations visuelles et sonores qui vont parfois nous surprendre ! * Jeudi 22 juillet à 18H * Jeudi 29 juillet à 18H Visite incluse dans le billet d’entrées des musées d’Orléans

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans

