Visite insolite “Le faste des négociants rochelais au XVIIIe siècle” Commune de La Rochelle, 19 septembre 2021, La Rochelle.

Visite insolite “Le faste des négociants rochelais au XVIIIe siècle”

Commune de La Rochelle, le dimanche 19 septembre à 15:00

Plongez au XVIIIè siècle dans le faste de l’élite bourgeoise marchande du XVIIIè siècle. Durant la visite, votre guide conférencière incarnera Suzanne Van Hoogwerff en costume d’époque. Son père hollandais a réussi son ascension sociale grâce à l’or blanc de Saint Domingue (le sucre). Elle a donc grandi dans le milieu des négociants dont elle vous parlera pendant la visite où elle vous emmènera d’un hôtel particulier à l’autre. La visite débutera sur la place Barentin à La Rochelle et se poursuivra ensuite vers le vieux port, le quartier des hôtels particuliers dans les rues à arcades, la cathédrale, et l’hôtel Fleuriau. Telle la chronique des Bridgerton, elle vous révèlera son quotidien, les réunions en petites sociétés, le rôle des femmes, les affaires mais aussi les petits arrangements et les stratégies pour intégrer ce milieu privilégié… Sans oublier de vous parler de son style de vie, de l’alimentation, de l’habillement ou encore les divertissements de l’époque. La visite costumée sous forme d’histoire vivante est un format de visite dynamique et interactif qui vous permet de revisiter la ville et son histoire sous un nouvel angle, sans mention des monuments ou faits futurs.

Sur réservation, places limitées à 20 personnes. Tarifs : Adultes : 9€ ,tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, enfant entre 8 et 17 ans) : 5€. Visite en petits groupes pour adultes et enfants de plus de 8 ans.

Votre guide incarnera Suzanne Van Hoogwerff, fille d’un riche armateur, pour vous emmener d’un hôtel particulier à l’autre en vous racontant la vie au quotidien des négociants rochelais.

Commune de La Rochelle place Barentin, 17000 La Rochelle La Rochelle La Trompette Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:45:00