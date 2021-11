Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 18200, Bruère-Allichamps Visite insolite “La singulière destinée de Noirlac au XIXème siècle” Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: 18200

2021-11-27 18:00:00 – 2021-11-27 22:30:00

Bruère-Allichamps 18200 Bruère-Allichamps EUR 22 Visite proposée par les médiatrices patrimoine de l’abbaye / Dîner préparé par le Chef Philippe Perrichon

Au cours de cette visite, vous découvrirez les histoires de l’abbaye de Noirlac restées dans l’ombre et son incroyable destinée jalonnée de personnages hors du commun ! Des jeux de lumière révèleront ses différentes facettes : de maison de campagne en 1791, à propriété des surprenantes « Voyantes de Loigny » en 1896, ou encore manufacture de porcelaine en passant par des projets d’orphelinats.

La soirée finira à la table de Jean Amable Desjobert, propriétaire de Noirlac en 1791 pour y déguster la toute nouvelle pomme de terre, apportée à la cour du roi par le fameux Parmentier en 1785. A la nuit tombée, entre ombres et lumières, découvrez certaines histoires méconnues de l'abbaye puis participez à un dîner dans le réfectoire. resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/visite-insolite-la-singuliere-destinee-de-noirlac-au-19eme-siecle/

La soirée finira à la table de Jean Amable Desjobert, propriétaire de Noirlac en 1791 pour y déguster la toute nouvelle pomme de terre, apportée à la cour du roi par le fameux Parmentier en 1785. Abbaye de Noirlac

