Visite insolite : La ronde du veilleur Lembach, 5 août 2022, Lembach.

2022-08-05 18:00:00 – 2022-08-05

Lembach Bas-Rhin

EUR Une découverte privilégiée du Château Fort de Fleckenstein après la fermeture au public. Accompagnez le veilleur dans sa ronde et laissez-vous pénétrer par l’atmosphère et la lumière du soir au château. Les facéties du veilleur vous plongent avec beaucoup d’humour dans le quotidien de l’an 1672 et vous assurent une visite drôle et totalement décalée qui se transforme en un vrai moment de détente. Après la visite, une animation musicale et de la restauration sont proposées par les Troubadours du Gimbelhof sur l’aire des Charbonniers, dans le cadre de la semaine des charbonniers.

