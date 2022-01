Visite insolite – La nature se mange Rue Appert 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Visite insolite – La nature se mange Rue Appert 44740 Batz sur mer, 3 juin 2021, Batz sur mer. Visite insolite – La nature se mange

du jeudi 3 juin 2021 au lundi 28 février à Rue Appert 44740 Batz sur mer

Une visite insolite à travers l’un des espaces naturels de la commune de Batz-sur-Mer. La guide conférencière, passionnée de plantes, vous proposera de découvrir différentes possibilités d’utilisation des plantes. Des espèces rares ou d’autres devant lesquelles nous passons quotidiennement… mais savons-nous ce qu’elles offrent? Informations et réservation à l’office de tourisme.

Public

Une visite insolite à travers l’un des espaces naturels de la commune de Batz-sur-Mer. La guide conférencière, passionnée de plantes, vous proposera de découvrir différentes possibilités d’utilisa… Rue Appert 44740 Batz sur mer Rue Appert 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-03T10:30:00 2021-06-03T12:00:00;2021-08-26T10:30:00 2021-08-26T12:00:00;2021-10-15T10:30:00 2021-10-15T12:00:00;2022-02-28T10:30:00 2022-02-28T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Rue Appert 44740 Batz sur mer Adresse Rue Appert 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville Rue Appert 44740 Batz sur mer Batz sur mer Departement Loire-Atlantique

Rue Appert 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz-sur-mer/