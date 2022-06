Visite insolite : la magie du patrimoine !, 16 août 2022, .

Visite insolite : la magie du patrimoine !

2022-08-16 – 2022-08-16

EUR Laissez-vous envoûter par la magie du patrimoine ! Déambulez dans le centre historique de Thouars en compagnie d’un.e guide conférencier.e et d’un magicien qui a plus d’une carte dans sa manche…. Une visite insolite qui vous laissera sous le charme et vous mettra des étoiles plein les yeux.

Cette visite insolite est proposée dans le cadre du Festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Inscription obligatoire au 06 12 76 87 64, nombre de places limité.

Laissez-vous envoûter par la magie du patrimoine ! Déambulez dans le centre historique de Thouars pour une visite insolite qui vous laissera sous le charme et vous mettra des étoiles plein les yeux. Visite insolite est proposée dans le cadre du Festival « Au fil du Thouet ». Inscription obligatoire.

Laissez-vous envoûter par la magie du patrimoine ! Déambulez dans le centre historique de Thouars en compagnie d’un.e guide conférencier.e et d’un magicien qui a plus d’une carte dans sa manche…. Une visite insolite qui vous laissera sous le charme et vous mettra des étoiles plein les yeux.

Cette visite insolite est proposée dans le cadre du Festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Inscription obligatoire au 06 12 76 87 64, nombre de places limité.

dernière mise à jour : 2022-06-03 par