Visite insolite « La classe, l’œuvre ! »

Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille, le samedi 14 mai à 16:00

L’un dit vrai, l’autre ment, à moins que ce ne soit l’inverse. Le visiteur devra prêcher le vrai du faux afin de gagner suffisamment d’assignats pour repartir avec une cocarde. Selon les mesures sanitaires en rigueur.

Gratuit. Entrée libre.

À l’occasion de l’opération « La classe, l’œuvre ! » les élèves de 4ème du collège Les Mattons à Vizille postés dans le parcours du musée vous présenteront les collections de façon inattendue. Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France Vizille Isère

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T18:00:00

