VISITE INSOLITE – LA CATHÉDRALE DE SEL Batz-sur-Mer, 7 juin 2022, Batz-sur-Mer.

VISITE INSOLITE – LA CATHÉDRALE DE SEL Office de tourisme 25 rue de la Plage Batz-sur-Mer

2022-06-07 – 2022-06-07 Office de tourisme 25 rue de la Plage

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Une visite guidée d’1h30 à la découverte de Batz-sur-Mer et de ce grand bâtiment que les paludiers nomment “Cathédrale” car il s’agit du magasin à sel le plus grand et impressionnant de la Presqu’île.

Cet immense espace de stockage de sel exceptionnellement ouvert pour cette visite, fera l’objet de la visite guidée avec l’une de nos guides conférencières.

Informations et réservation à l’Office de tourisme.

dernière mise à jour : 2022-02-23 par