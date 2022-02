Visite insolite – Kervalet et sa chapelle 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Visite insolite – Kervalet et sa chapelle 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer, 3 mai 2022, Batz sur mer. Visite insolite – Kervalet et sa chapelle

25 rue de la plage 44740 Batz sur mer, le mardi 3 mai à 10:30

Visite insolite à la découverte du village de Kervalet et de sa Chapelle Saint-Marc ​Kervalet, un des quatre villages paludiers de Batz-sur-Mer, fut construit sur un rocher émergeant des marais salants où se réunissent bon nombre d’habitations en pierre, authentiques du style paludier. La Chapelle Saint-Marc, se dresse au coeur du village, où vous y découvrirez un mobilier, des objets et autres curiosités typique de l’architecture bretonne. Informations et réservations à l’Office de tourisme.

Public

Visite insolite à la découverte du village de Kervalet et de sa Chapelle Saint-Marc ​Kervalet, un des quatre villages paludiers de Batz-sur-Mer, fut construit sur un rocher émergeant des marai… 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T10:30:00 2022-05-03T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer Adresse 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Departement Loire-Atlantique

25 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz-sur-mer/

Visite insolite – Kervalet et sa chapelle 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer 2022-05-03 was last modified: by Visite insolite – Kervalet et sa chapelle 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer 3 mai 2022 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Batz-sur-Mer

Batz sur mer Loire-Atlantique