La Chapelle Saint-Marc, se dresse au coeur du village, où vous y découvrirez un mobilier, des objets et autres curiosités typique de l’architecture bretonne. Informations et réservations à l’Office de tourisme. Visite insolite à la découverte du village de Kervalet et de sa Chapelle Saint-Marc ​Kervalet, un des quatre villages paludiers de Batz-sur-Mer, fut construit sur un rocher émergeant des marais salants où se réunissent bon nombre d’habitations en pierre, authentiques du style paludier.

