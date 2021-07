Visite insolite – Festival Au Fil du Thouet Thouars, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Thouars.

Visite insolite – Festival Au Fil du Thouet 2021-07-13 – 2021-07-13 Rond-Point du 19 Mars 1962 Rdv devant la chapelle du château

Thouars Deux-Sèvres

Festival Au Fil du Thouet – Une danseuse, un comédien et un guide-conférencier vous emmènent vers une découverte sensible et insolite de l’histoire du patrimoine du coeur historique de Thouars.

Spectacle basé sur le principe des arts de la rue et du théâtre de proximité.

Jauge limitée / Réservation obligatoire 06.24.64.45.40

