Plongez au XIeme siècle à Falaise guidés par la chambrière d’Arlette, mère de Guillaume le Conquérant. Au fil de la balade jusqu’à l’enceinte et la basse-cour du château elle vous racontera comment Guillaume, malgré sa jeunesse troublée affirmera finalement son pouvoir jusqu’à devenir duc de Normandie et conquérir le trône d’Angleterre. La visite sera menée en costume d’époque offrant une immersion au cœur de l’histoire. Elle sera enrichie d’objets historiques pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Format : 1h30 de visite contée en costume pour adultes & enfants de plus de 5 ans Visite menée en petits groupes, pensez à réserver. Le pass sanitaire n’est pas requis.

15€/adulte , 7€ : tarif réduit , 5€/enfant, gratuit : – 5 ans

Votre guide incarne Dame Ottilia la chambrière d’Arlette de Falaise, pour vous conter l’histoire de Guillaume le Bâtard – fils d’Arlette et du duc Robert le Magnifique – devenu Guillaume le Conquérant Fontaine d’Arlette Rue de la roche, falaise Falaise Calvados

2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T16:00:00;2021-11-03T14:30:00 2021-11-03T16:00:00

