Fabrique des savoirs, le dimanche 17 octobre à 15:00

Ni langue des signes, ni mime, c’est une expérience singulière à laquelle vous invite Arnaud Caquelard. Des histoires contées avec le corps pour découvrir autrement les fables et légendes autour du loup. Après la visite, un atelier vous permettra d’expérimenter à votre tour la visite gestuelle. Dimanche 17 octobre à 15h, dès 7 ans

Durée : 1h30 / 4€ / dès 7 ans

