Une visite spéciale couple pour la Saint-Valentin… Beaune, bien plus qu'une histoire de fesses Jusqu'au XIXe siècle, la prostitution et le sexe font partie de la vie sociale des Beaunois. Loin d'être cachés, les habitants de la ville connaissent les maisons, remèdes et douceurs pour pimenter leur sensualité. La visite de la Saint-Valentin vous propose d'enivrer votre esprit en vous donnant à entrevoir les lieux, enjeux et anecdotes de cette vie nocturne. Puis, après avoir aiguiser vos sens, nous vous proposons de les satisfaire à travers une sélection de vins des plus séduisants et des plus stimulants.

