**John Doe Escape Game** vous propose une nouvelle mission. Parcourez la ville et découvrez en plus sur la ville de lyon. En suivant un scénario d’agents secrets, parcourez Lyon et apprenez-en plus sur la ville. Vous y découvrirez des anecdotes insolites et de nombreux faits d’histoires : vous ne verrez plus la ville lumière du même oeil. En équipe et à l’aide de votre téléphone portable, téléchargez l’application et parcourez la ville grâce à la géolocalisation. De la Fresque des Lyonnais à la vieille ville, de la Tour Rose à la place Bellecour chaque étape vous mènera vers un lieu célèbre de la ville et une fois sur place, vous devrez résoudre une énigme en rapport avec son histoire. *_RDV sur notre stand à la Place des Terreaux pour le départ. *_Téléchargez gratuitement l’application Graaly puis scannez le QR code sur notre stand. Durée : 2h30. + d’infos sur [[https://www.john-doe.fr/jep-visitesinsolites/](https://www.john-doe.fr/jep-visitesinsolites/)](https://www.john-doe.fr/jep-visitesinsolites/) Attention, ce n’est pas un Escape Game ! Il n’y a pas de chrono : prenez votre temps et visitez chaque point d’étape si vous le pouvez. L’application est conçue pour reprendre là où vous vous arrêtez.

Incarnez des agents secrets pour empêcher un piratage en désactivant des antennes relais. Découvrez ou redécouvrez Lyon au travers de ses adresses les plus insolites.

