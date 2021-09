Pierre-Percée Château de Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle, Pierre-Percée Visite insolite en immersion du Château avec Icare Château de Pierre-Percée Pierre-Percée Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

### Prenez de la hauteur avec la visite immersive ou le rêve d’Icare. À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, confortablement installé.e dans un transat, découvrez en direct, depuis les airs et gratuitement, les différentes perspectives des sites et de leur environnement captées par un drone. « Une opportunité fantastique d’appréhender la beauté de notre patrimoine, tel un oiseau en plein vol ! » _En application des règles sanitaires de lutte contre la Covid-19, le matériel est strictement désinfecté entre chaque utilisateur et la distance physique d’un mètre minimum maintenue._

Gratuit. Sur inscription. Durée des visites : 15 minutes environ. Dans le respect des gestes barrières, le matériel est strictement désinfecté entre chaque utilisateur.

