VISITE INSOLITE D’UN RUCHER PÉDAGOGIQUE EN FAMILLE CHAUDRON-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre, vendredi 28 juin 2024.

VISITE INSOLITE D’UN RUCHER PÉDAGOGIQUE EN FAMILLE CHAUDRON-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Venez en famille découvrir l’univers des abeilles à Chaudron-en-Mauges

Un rucher pédagogique est installé en plein cœur des Mauges dans le Maine et Loire, à Chaudron-en-Mauges (49110 Montrevault-sur-Evre).

Venez y découvrir le monde incroyable des abeilles et de l’apiculture.

Grâce à une ruche pédagogique vitrée, vous pourrez vous approcher au plus près des abeilles.

Visites guidées sur rendez-vous uniquement.

Visite possible à partir de juin jusqu’à fin septembre 2024.

Du lundi au samedi de 15h00 à 18h00.

Tarif 10€ par personne

30 minutes de découverte

Inscription obligatoire sur https://www.mielduparc.fr/ ou par téléphone au 07 49 34 55 64 .

CHAUDRON-EN-MAUGES 43 rue des Mauges

Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 15:00:00

fin : 2024-06-28 18:00:00



L’événement VISITE INSOLITE D’UN RUCHER PÉDAGOGIQUE EN FAMILLE Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire