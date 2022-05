Visite insolite du Jardin sur la place par Caroline la grande Landgravine (Re)Dessine-moi un jardin, 4 juin 2022, Bouxwiller.

Visite insolite du Jardin sur la place par Caroline la grande Landgravine

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à (Re)Dessine-moi un jardin

Visite insolite du Jardin sur la place par Caroline la grande Landgravine ————————————————————————- Durée : 1h Tout public L’association Alysses commande à la comédienne et improvisatrice strasbourgeoise Marie Hattermann et au musicien Thibault Vançon une visite insolite inspirée de Caroline-Henriette de Deux-Ponts-Birkenfeld, la grande Landgravine. Mariée à Louis IX de Hesse-Darmstadt, ce mariage ne sera guère heureux, Caroline étant intéressée par la littérature et la musique quand Louis, général prussien, voue un intérêt passionné à l’art militaire. Caroline fit de Bouxwiller son domicile, cité à laquelle elle était fort attachée. Femme moderne et pleine d’esprit que le roi Frédéric II de Prusse, connu pour sa misogynie féroce, respectait et avec laquelle il correspondait. Sur sa plaque funéraire, il honora ainsi sa mémoire « femme par son sexe, homme par son esprit ».

Entrée libre

Visite insolite inspirée de Caroline-Henriette de Deux-Ponts-Birkenfeld, la grande Landgravine, par la comédienne et improvisatrice strasbourgeoise Marie Hattermann et le musicien Thibault Vançon

(Re)Dessine-moi un jardin Place du Château 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00