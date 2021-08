Estissac Cimetière Aube, Estissac Visite insolite du cimetière d’Estissac Cimetière Estissac Catégories d’évènement: Aube

Estissac

Visite insolite du cimetière d’Estissac Cimetière, 18 septembre 2021, Estissac. Visite insolite du cimetière d’Estissac

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cimetière Gratuit.

Ludi Godin, habitante d’Estissac et passionnée d’histoire locale, vous entraine dans une découverte inédite de l’histoire d’Estissac ! Cimetière 25 rue Jules Fromont, 10190 Estissac Estissac Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Estissac Autres Lieu Cimetière Adresse 25 rue Jules Fromont, 10190 Estissac Ville Estissac lieuville Cimetière Estissac