du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Saint-Louis, Dinan

Plongez au cœur du XVe siècle où tout au long de la visite, votre guide conférencière incarnera Barbe, aide-maçon oeuvrant au chantier des remparts de Dinan. Vous visiterez la cité médiévale de Dinan avec notamment sa tour Ducale, ses petits fossés (château et remparts), plusieurs rues et places de Dinan où Barbe vous montrera les différentes techniques de construction médiévales. Elle vous propose de faire revivre Dinan au XVème siècle. Pour que l’immersion soit la plus totale, la visite sera menée en costume d’époque. Barbe est la fille d’un maître-maçon, et bien qu’elle n’ait pas vraiment le droit de tenir un atelier, elle a appris le métier de bâtisseur et œuvre sur les chantiers nombreux de la ville à cette époque. Durant la visite, vous balayerez les idées reçues sur la place de la femme dans la société médiévale, et découvrirez comment construire un rempart ou une maison au XVe siècle. L’occasion pour vous de découvrir la construction au Moyen Âge, l’art de la guerre et la vie quotidienne à la fin du Moyen Âge. La visite costumée est un format de visite dynamique et interactif qui vous permettra de revisiter la ville et son histoire sous un nouvel angle. /!\ Contrairement à une visite guidée classique et générale, cette visite ne traitera que des bâtiments qui existaient au Moyen Âge pour garantir l’immersion _Visite en petit groupe pour adultes et enfants de + de 8 ans_

places limitées à 20 personnes / groupe – Tarifs JEP, Adultes 9€ / tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, enfant entre 8 et 17 ans) 5€ ; Sur réservation

Place Saint-Louis,Dinan Place Saint Louis, 22100, Dinan Dinan Dinan Côtes-d’Armor



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00