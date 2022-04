Visite insolite de l’orgue de Valloires Argoules Argoules Catégorie d’évènement: Argoules

Abbaye de Valloires Argoules Somme Argoules Après une visite de l’abbaye de Valloires, rendez-vous avec Benoit Devos, organiste titulaire pour une découverte insolite de l’orgue de Valloires.

Accessible habituellement uniquement à l’organiste, vous découvrirez les grandes orgues de l’église abbatiale en empruntant un chemin dérobé.

De son histoire à son fonctionnement, Benoit Devos vous dévoilera toutes les facettes de cet instrument fascinant par sa démesure et sa position offrant une vue plongeante sur la nef.

La visite se terminera par une audition d’orgue, un moment unique et privilégié.

Tarif : 12€ / adulte – 10€ / enfant

Réservation obligatoire

