Clermont-Ferrand Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Visite insolite de lieux méconnus, avec AcceSens | Braille & Culture Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Visite insolite de lieux méconnus, avec AcceSens | Braille & Culture Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Visite insolite de lieux méconnus, avec AcceSens | Braille & Culture

Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand, le samedi 18 septembre à 16:00

Perché sur une butte d’origine volcanique surmontée par l’emblématique cathédrale, Clermont se dévoile au fil des rues piétonnes ponctuées de sites méconnus. Soyez au rendez-vous et cette visite sensorielle les yeux bandés vous livrera les secrets de ces lieux insolites. Cette animation est ouverte à tous : publics valides et en situation de handicap visuel. Dimanche à 16 h 00.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Soyez au rendez-vous et cette visite sensorielle les yeux bandés vous livrera les secrets de ces lieux insolites. Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Bughes Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand Adresse Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville Place de la Victoire,63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand