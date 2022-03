Visite insolite de l’exposition Centre Culturel de Méréville Le Mérévillois Catégories d’évènement: Essonne

Centre Culturel de Méréville, le samedi 14 mai à 22:00

Venez découvrir l’exposition “Le musée sort de sa réserve, à tous âges, de tous temps” à la lueur de vote lampe de poche. Cette visite insolite vous permettra de (re)découvrir sous un autre regard, avec un nouvel angle les oeuvres qui permettent de parcourir les grandes étapes de la vie à travers les collections du Musée intercommunal d’Etampes. Visite en famille ! Munissez-vous de votre lampe de poche.

gratuit sur inscription

2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:00:00

