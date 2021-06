Visite Insolite de la ville de Lille sdqsd, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lille.

Visite Insolite de la ville de Lille

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à sdqsd

**John Doe Escape Game** et **Insolit’a Danse** vous propose une nouvelle mission. Devenez agents secrets et aidez-nous à lutter contre l’Agence Eclipse tout en apprenant plus sur la capitale des Flandres. Nous avons découvert que cette agence machiavélique comptait utiliser des antennes relais situées aux quatre coins de la ville pour orchestrer le plus grand piratage de données de leur histoire. À vous de les trouver et de les désactiver. En équipe et à l’aide de votre téléphone portable, téléchargez l’application et parcourez la ville grâce à la géolocalisation. Chaque étape vous mènera vers un lieu insolite ou historique et une fois sur place, vous devrez résoudre une énigme pour la valider. En prime, des espions danseurs viendront vous faire découvrir les lieux dans lesquels vous vous trouvez ! RDV sur notre stand à la place du théatre pour le départ. Téléchargez gratuitement l’application Graaly, puis flashez le QR code sur notre stand pour commencer la visite. + d’infos sur [https://www.john-doe.fr/jep-visitesinsolites/](https://www.john-doe.fr/jep-visitesinsolites/)

Entrée libre, nécessite un smartphone chargé

Incarnez des agents secrets pour empêcher un piratage en désactivant des antennes relais. Découvrez ou redécouvrez Lille au travers de ses adresses les plus insolites.

sdqsd Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00