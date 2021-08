Visite insolite de la librairie de l’imaginaire au Village du Livre de Sablons Sablons, 14 octobre 2021, Sablons.

Visite insolite de la librairie de l’imaginaire au Village du Livre de Sablons 2021-10-14 – 2021-10-14

Sablons Gironde Sablons

8 EUR Le Village du Livre

Le bien-être au rythme des pages ! Dans un écrin de verdure, cette librairie a fait le choix d’investir une ancienne minoterie devenue huilerie pour offrir un cadre privilégié et apaisant à ses lecteurs.

Si les murs épais de cette bâtisse du XVIIème siècle abritent de nombreux ouvrages, de douces énergies vibrent entre ces murs.

Rêvez, émerveillez-vous et prenez du plaisir au fil des 5000m² de découvertes lors cette visite insolite.

Au cours de votre voyage culturel et imaginaire dans ce décor atypique, les conseillères sauront vous écouter et vous renseigner.

Ce sont 7 salles à découvrir dans lesquelles les objets apposés auprès des ouvrages vous laissent découvrir les thématiques abordées.

Alors n’hésitez plus, si un temps pour soi ne connaît pas l’horloge c’est au Village du Livre que la détente vous attend.

Une visite incontournable du Libournais.

Le Village du Livre

Le Village du Livre

JM Lesaux

dernière mise à jour : 2021-07-29 par