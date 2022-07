Visite insolite de la grotte de Nichet Fromelennes Fromelennes Catégorie d’évènement: Fromelennes

2022-08-13 – 2022-08-14 Fromelennes Ardennes 0 10 EUR Fromelennes Samedi 13 et dimanche 14 aout à 10h30, 13h et 16h30, partez à la découverte de la grotte de Nichet à la lampe torche. La réservation est souhaitée au 06 80 83 80 74 et avant le 11 aout (dernier délai) Groupe de 15 personnes maximum Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Tarif : 10 € par adulte et 7€50 par enfant (lampe de poche comprise) plus d’infos : www.fromelennes.fr +33 6 80 83 80 74 Fromelennes

