Cet été nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis à 20h30 pour une visite nocturne et insolite de la Basilique Sainte Thérèse. N'oubliez pas votre lampe torche et découvrez la Basilique sous un nouvel angle ! Places limitées, inscription obligatoire

info@therese-de-lisieux.com +33 2 31 48 55 08 https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/evenement/visite-insolite-de-la-basilique-chaque-vendredi-en-juillet-aout/

