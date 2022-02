VISITE INSOLITE / « Dans l’intimité d’une œuvre » Devant le Musée des Beaux-Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**VISITE INSOLITE / « Dans l’intimité d’une œuvre »** Retrouvez l’un des conservateurs des musées pour une rencontre privilégiée avec l’une des œuvres des collections. Histoire, technique, auteur et anecdotes…vous saurez tout sur l’œuvre choisie par l’équipe ! * **Jeudi 17 février à 18h** _**Portrait de Marie-Jean Hébault de Séchelles,**_ **d’Adélaide Labille-Guiard** présenté par Olivia Voisin, conservatrice du musée * **Jeudi 24 mars à 18h30** _**Autour de Markus Lupertz**_ présenté par Olivia Voisin, conservatrice du musée * **Jeudi 21 avril à 18h30** _**Saint Paul et saint Antoine ermites dans le désert,**_ **Mattia Preti, vers 1656- 1660** présenté par Corentin Dury, conservateur des collections anciennes Visites incluses dans le billet d’entrée des musées **Réservation possible sur billetterie.orleans-metropole.fr** **Par mail à** [**[reservationmusee@orleans-metropole.fr](mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr)**](mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr)

