Parvis de l’église Saint-Sauveur, le samedi 18 septembre à 10:30

Plongez au XVIe siècle, au coeur d’une période mouvementée et fascinante qui a fait de La Rochelle la capitale du protestantisme français. Durant la visite, votre guide conférencière incarnera Françoise de Rohan, dame de la cour de sa cousine Jeanne d’Albret, Reine de Navarre. La visite débutera sur le parvis de l’église Saint Sauveur, avant de poursuivre en direction du temple protestant, du cloître des Dames Blanches, de la maison Henri II et enfin découvrir quelques rues marchandes avec des maisons de l’époque. Durant cette balade, nous vous proposons une immersion dans l’histoire du protestantisme français. La troisième guerre de religion se prépare depuis que Jeanne d’Albret et son fils Henri (futur Henri IV) ont rejoint les grands chefs protestants. La Rochelle a désormais perdu son indépendance depuis que Jeanne en a pris le commandement, les conséquences sur la vie quotidienne de la ville désormais sous la coupe des chefs protestants en sont nombreuses. Cette période sera marquée par de nombreux boulversements jusqu’au fameux Grand siège. La visite est menée en costume sous forme d’histoire vivante afin de revisiter la ville et son histoire sous un nouvel angle, sans mention des monuments ou faits futurs.

Sur réservation, places limitées à 20 personnes. Tarif : Adultes : 9€ ,tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, enfant entre 8 et 17 ans) : 5€. Visite pour Adultes et enfants de plus de 8 ans. Durée : 1h45 à 2h.

Votre guide incarne Françoise de Rohan, cousine de Jeanne d’Albret, en costume, pour vous raconter comment La Rochelle est devenue la capitale protestante du royaume au milieu du XVIe siècle.

Parvis de l’église Saint-Sauveur 15, rue saint-sauveur, 17000 La Rochelle La Rochelle Tasdon Charente-Maritime



2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:15:00