Plongez au XIeme siècle à Caen, en pleine prospérité de la ville suite à la conquête du trône d’Angleterre par le duc Normand. Tout au long de la visite, notre guide conférencier incarnera Dame Ottilia, l’épouse d’un maître carrier ayant participé à la construction du château fort de Caen. Elle vous plongera dans cette période prospère en abordant la destinée exceptionnelle de cette pierre blonde dont son mari et bien d’autres ont fait fortune grâce à son exportation La visite sera menée en costume d’époque offrant une immersion au cœur de l’histoire. Elle sera enrichie de pierres et d’objets historiques pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Format : 1h30 de visite contée en costume pour adultes & enfants de plus de 5 ans Visite menée en petits groupes, pensez à réserver. Le pass sanitaire n’est pas requis

Sur réservation. 15€/adulte 10€ : réduit 7€ : jeune 5€ : enfant Libre : -5 ans

Votre guide incarne Ottilia, épouse d’un maitre carrier pour vous plonger à Caen au XIeme siècle dans la destinée de sa pierre blonde qui vous emmènera jusqu’aux frontières de l’Angleterre. Château de Caen chateau de caen Caen Calvados

