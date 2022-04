Visite insolite : Caen, Le château de Guillaume le Conquérant et sa pierre blonde Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visite insolite : Caen, Le château de Guillaume le Conquérant et sa pierre blonde Caen, 18 avril 2022, Caen. Visite insolite : Caen, Le château de Guillaume le Conquérant et sa pierre blonde rue Montoir-Poissonnerie Porche occidental de l’église St-Pierre Caen

2022-04-18 14:30:00 – 2022-04-18 16:00:00 rue Montoir-Poissonnerie Porche occidental de l’église St-Pierre

Caen Calvados Plongez au XIe siècle dans le petit bourg de pêche de Caen guidés par l’épouse d’un maitre carrier ayant bâti sa fortune grace à l’exportation des pierres de Caen. A cette époque, Guillaume le Conquérant décide de faire construire un château fort et une ville neuve sur l’emplacement d’un petit bourg de pêche. Dame Ottilia, vous contera la destinée exceptionnelle de cette pierre blonde qui vous emportera jusqu’aux frontières de l’Angleterre.

Elle vous décrira sa vie de femme et son quotidien d’épouse de maître carrier en enrichissant sa visite de pierres et d’objets historiques pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Visite insolite en petits groupes pour adultes et enfants de + de 6 ans. La visite est menée en costume d’époque pour une immersion au coeur de l’histoire.

rue Montoir-Poissonnerie Porche occidental de l'église St-Pierre Caen

