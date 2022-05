Visite insolite Caen, Le château de Guillaume le Conquérant et sa pierre blonde Caen Caen Catégories d’évènement: 14000

Visite insolite Caen, Le château de Guillaume le Conquérant et sa pierre blonde Caen, 28 mai 2022, Caen.

2022-05-28 14:30:00 – 2022-05-28 16:00:00 Rue Montoir-Poissonnerie Porche occidental de l'église Saint-Pierre

Plongez au XIe siècle, à l'époque où le duc Guillaume décide de construire un château fort et une ville neuve sur l'emplacement d'un petit bourg de pêche. Votre guide-conférencière incarnera Dame Ottilia pour vous raconter la prospérité apportée par le duc normand après la conquête du trône d'Angleterre. Comment les hommes ont-ils profité de cette belle pierre blonde qui affleure partout pour construire le château de Caen et bien d'autres choses ? Visite sous forme d'histoire vivante d'1h30 en petit groupe pour adultes et enfants de plus de 5 ans.

resa@epoktour.fr +33 6 64 74 26 69 https://epoktour.fr/visite/caen-le-chateau-de-guillaume-le-conquerant-et-sa-pierre-blonde/

