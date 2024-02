Visite insolite : Cadillac au temps des Ducs porte de la mer, cadillac Cadillac-sur-Garonne, samedi 30 mars 2024.

Visite insolite : Cadillac au temps des Ducs porte de la mer, cadillac Cadillac-sur-Garonne 30 mars – 19 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 15:00

Fin : 2024-05-19 16:30

Découvrez l’histoire de Cadillac au XVIIe siècle à travers les yeux de Jeanne, domestique de la duchesse, et plongez dans les changements dirigés par le Duc d’Epernon. 30 mars – 19 mai 1

Plongez dans l’histoire captivante de Cadillac, où les intrigues de la cour se mêlent aux événements marquants du XVIIe siècle. Jeanne, orpheline, rejoint l’équipe de cuisinières sous l’égide de la duchesse. Cette dernière, en costume d’époque, vous transportera dans cette époque riche en rebondissements.

Après l’enterrement de la duchesse d’Epernon, la ville subit une métamorphose dirigée par le Duc d’Epernon. L’ancien château cède place à un édifice somptueux, symbole des changements profonds à Cadillac. Jeanne, témoin privilégié, devient le lien vivant entre le passé et le présent, partageant les détails captivants de cette époque charnière.

Découvrez la vie quotidienne à Cadillac au début du XVIIe siècle, des intrigues de la cour du Duc aux échos des guerres de religion, de l’assassinat d’Henri IV à la régence sous Louis XIII. Chaque anecdote prend vie, capturant l’essence de cette période historique.

porte de la mer, cadillac Porte de la mer, Cadillac Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde