Durant cette balade, nous vous proposons de faire revivre Bordeaux au XVIIIe siècle, son activité trépidante au port à l’époque tout en découvrant la légende de Marie Brizard,à l’origine de la société d’anisette du même nom. Pour que l’immersion soit totale, la visite sera menée en costume d’époque. Vous revivrez la journée sauvetage de Thomas, le 11 janvier 1755, marin antillais naviguant à bord de «l’Intrépide». Cette rencontre boulversera la vie de Marie Brizard suite au secret d’une boisson bienfaisante anisée et parfumée aux 11 aromates que lui révèlera Thomas en remerciement. Elle vous contera comment elle a réussi ensuite à développer cette boisson dont l’objectif était de soigner les détresses du moment. La balade débutera au pied de la place royale (place de la Bourse actuelle) pour se poursuivre sur les quais et terminer au lieu de fondation de la Maison Marie-Brizard. La visite d’une heure trente sera combinée avec un atelier sensoriel. Visite pour adultes et enfants en petits groupes de 6 à 25 personnes Lieu de RDV : devant le bar Castan, 2, quai de la Douane à Bordeaux [https://youtu.be/4SaKQUKnrrY](https://youtu.be/4SaKQUKnrrY) Plongez au coeur du XVIIIe siècle à Bordeaux lors d’une visite théâtralisée où votre guide conférencier incarnera Marie Brizard Bar Castan 2 quai de la Douane, 33000 Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

