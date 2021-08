Versailles Bibliothèque Centrale Versailles, Yvelines Visite insolite Bibliothèque Centrale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

du samedi 2 octobre au samedi 4 juin 2022 à Bibliothèque Centrale

Un amoureux des sciences occultes, la bibliothèque d’une reine… Beaucoup de secrets et d’anecdotes vous attendent derrière les portes des réserves de la bibliothèque Centrale. Partez à la découverte de cet incroyable bâtiment et de l’histoire des collections qu’il abrite.

Sur inscription

Bibliothèque Centrale 5 rue de l'indépendance américaine 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T15:30:00;2021-11-06T10:30:00 2021-11-06T12:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T15:30:00;2021-12-04T10:30:00 2021-12-04T12:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T15:30:00;2022-01-08T10:30:00 2022-01-08T12:00:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T15:30:00;2022-02-05T10:30:00 2022-02-05T12:00:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T15:30:00;2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T15:30:00;2022-04-02T10:30:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T15:30:00;2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T15:30:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00

