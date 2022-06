Visite insolite au temps de la renaissance

2022-08-02 – 2022-08-02 Ce parcours vous permettra, par l’échange et la découverte, de mesurer les changements apportés par la Renaissance. Une visite interactive et familiale qui vous plongera au cœur du quotidien des habitants du centre ancien, à cette époque au final pas si lointaine … Découvrez le centre historique d’Istres lors d’une visite étonnante, entre Moyen Age et Renaissance ! Accompagné de deux personnages du XVIe siècle, arpentez la vieille ville, ses placettes et ruelles ! Ce parcours vous permettra, par l’échange et la découverte, de mesurer les changements apportés par la Renaissance. Une visite interactive et familiale qui vous plongera au cœur du quotidien des habitants du centre ancien, à cette époque au final pas si lointaine … dernière mise à jour : 2022-05-17 par

