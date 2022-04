VISITE INSOLITE : ANGERS AU TEMPS DU BON ROI RENÉ Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

VISITE INSOLITE : ANGERS AU TEMPS DU BON ROI RENÉ Angers, 24 avril 2022, Angers. VISITE INSOLITE : ANGERS AU TEMPS DU BON ROI RENÉ Angers

2022-04-24 – 2022-04-24

Angers Maine-et-Loire Plongez au coeur du XVè siècle où tout au long de la visite votre guide conférencier incarnera Aldric, tavernier. Il profitera de cette balade dans la cité pour vous parler des traditions et de l’art de vivre au Moyen-âge. officedetourisme@destination-angers.com +33 2 41 23 50 00 https://www.destination-angers.com/ Plongez au coeur du XVè siècle où tout au long de la visite votre guide conférencier incarnera Aldric, tavernier. Il profitera de cette balade dans la cité pour vous parler des traditions et de l’art de vivre au Moyen-âge. Angers

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Angers Adresse Ville Angers lieuville Angers Departement Maine-et-Loire

Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

VISITE INSOLITE : ANGERS AU TEMPS DU BON ROI RENÉ Angers 2022-04-24 was last modified: by VISITE INSOLITE : ANGERS AU TEMPS DU BON ROI RENÉ Angers Angers 24 avril 2022 angers maine-et-loire

Angers Maine-et-Loire