Les marais salants abritent de nombreuses petites créatures à 6 pattes, partez à la découverte du monde des minuscules. Réservé aux bons marcheurs et aux enfants de + de 7 ans.

1 personne: 14.50, 1 personne: 8.00, Pass: 37.00

Les marais salants abritent de nombreuses petites créatures à 6 pattes, partez à la découverte du monde des minuscules. Réservé aux bons marcheurs et aux enfants de + de 7 ans. Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T16:30:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T16:30:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T16:30:00

