VISITE INÉDITE LE QUARTIER DU CAPNAU, UN VILLAGE CACHÉ DANS LA VILLE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

VISITE INÉDITE LE QUARTIER DU CAPNAU, UN VILLAGE CACHÉ DANS LA VILLE Béziers, 7 avril 2022, Béziers. VISITE INÉDITE LE QUARTIER DU CAPNAU, UN VILLAGE CACHÉ DANS LA VILLE Béziers

2022-04-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-09 16:30:00 16:30:00

Béziers Hérault 6 6 EUR Ce quartier discret, lové derrière l’église de la Madeleine, vous révèlera son histoire et l’âme de sa population à travers ses ruelles truculentes et typiques.

Réservation obligatoire. Ce quartier discret, lové derrière l’église de la Madeleine, vous révèlera son histoire et l’âme de sa population à travers ses ruelles truculentes et typiques.

Réservation obligatoire. Ce quartier discret, lové derrière l’église de la Madeleine, vous révèlera son histoire et l’âme de sa population à travers ses ruelles truculentes et typiques.

Réservation obligatoire. OTBM

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

VISITE INÉDITE LE QUARTIER DU CAPNAU, UN VILLAGE CACHÉ DANS LA VILLE Béziers 2022-04-07 was last modified: by VISITE INÉDITE LE QUARTIER DU CAPNAU, UN VILLAGE CACHÉ DANS LA VILLE Béziers Béziers 7 avril 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault