Lyon Chantier Émergence-Lafayette Métropole de Lyon Visite inédite du chantier Émergence-Lafayette Chantier Émergence-Lafayette Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite inédite du chantier Émergence-Lafayette Chantier Émergence-Lafayette, 16 octobre 2021, Lyon. Visite inédite du chantier Émergence-Lafayette

Chantier Émergence-Lafayette, le samedi 16 octobre à 10:00

Bienvenue sur le chantier du projet Émergence Lafayette. Que se passe-t-il-ici ? Qui rencontre-t-on ? Un atelier pour découvrir le chantier du nouvel ensemble du quartier de la Part-Dieu et rencontrer l’architecte. Participe ensuite à un atelier maquette dans la base vie du chantier. Atelier gratuit – de 8 à 13 ans. L’atelier se déroulera dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales.

Gratuit sur inscription.

Journées nationales de l’architecture Chantier Émergence-Lafayette 222 cours Lafayette, 69003 Lyon Lyon La Villette Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Chantier Émergence-Lafayette Adresse 222 cours Lafayette, 69003 Lyon Ville Lyon lieuville Chantier Émergence-Lafayette Lyon