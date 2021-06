Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains 40480, Vieux-Boucau-les-Bains Visite inédite des arènes Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: 40480

Vieux-Boucau-les-Bains

Visite inédite des arènes Vieux-Boucau-les-Bains, 19 juin 2021-19 juin 2021, Vieux-Boucau-les-Bains. Visite inédite des arènes 2021-06-19 – 2021-06-19 LES ARÈNES Avenue de la Liberté

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 EXCLUSIVITE PASS PRINTEMPS – Visite accessible uniquement avec le coupon « mon moment [VIP] » du PASS PRINTEMPS.

Visite inédite des arènes [9 personnes maximum – inscription auprès de l’office de tourisme – annulation si pluie et moins de 6 personnes]

RDV aux arènes devant la statue de la vache Carlota.

De 10h à 12h, mardi 4 mai, samedi 8 mai, samedi 5 juin. EXCLUSIVITE PASS PRINTEMPS – Visite accessible uniquement avec le coupon « mon moment [VIP] » du PASS PRINTEMPS. [9 personnes maximum – inscription auprès de l’office de tourisme – annulation si pluie et moins de 6 personnes]

RDV aux arènes devant la statue de la vache Carlota. +33 5 58 48 13 47 EXCLUSIVITE PASS PRINTEMPS – Visite accessible uniquement avec le coupon « mon moment [VIP] » du PASS PRINTEMPS. [9 personnes maximum – inscription auprès de l’office de tourisme – annulation si pluie et moins de 6 personnes]

RDV aux arènes devant la statue de la vache Carlota. EXCLUSIVITE PASS PRINTEMPS – Visite accessible uniquement avec le coupon « mon moment [VIP] » du PASS PRINTEMPS.

Visite inédite des arènes [9 personnes maximum – inscription auprès de l’office de tourisme – annulation si pluie et moins de 6 personnes]

RDV aux arènes devant la statue de la vache Carlota.

De 10h à 12h, mardi 4 mai, samedi 8 mai, samedi 5 juin. Landes Atlantique Sud

Détails Catégories d’évènement: 40480, Vieux-Boucau-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Vieux-Boucau-les-Bains Adresse LES ARÈNES Avenue de la Liberté Ville Vieux-Boucau-les-Bains lieuville 43.78785#-1.40225