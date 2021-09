Saint-Brisson Maison du Parc Nièvre, Saint-Brisson Visite inédite de la Maison du Parc Maison du Parc Saint-Brisson Catégories d’évènement: Nièvre

Le Parc naturel régional du Morvan et l’association Il était une fois Saint-Brisson proposent une visite historique de ce que l’on nomme encore parfois le “château” de Saint-Brisson. Découvrez pour la toute première fois l’histoire et l’architecture du lieu, et surtout, entrez dans un lieu habituellement fermé au public : “la grande Maison”. Vous y retrouverez l’ambiance feutrée du logis du maître des lieux au début du siècle, à la lumière de récits et d’anecdotes livrées par d’anciens occupants des lieux. Une occasion rare, à ne pas manquer !

Inscription obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc | Pass sanitaire obligatoire, port du masque obligatoire en intérieur, recommandé à l’extérieur

