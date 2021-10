Thouars Espace des Capucins Deux-Sèvres, Thouars Visite inédite à la découverte de l’histoire et l’architecture des Capucins Espace des Capucins Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Visite inédite à la découverte de l’histoire et l’architecture des Capucins Espace des Capucins, 16 octobre 2021, Thouars. Visite inédite à la découverte de l’histoire et l’architecture des Capucins

Espace des Capucins, le samedi 16 octobre à 14:00

Découvrez le quartier des Capucins au fil des rues, en compagnie de Sabine Blugeon, guide-conférencière. Ce parcours découverte permet de comprendre le développement du quartier au fil des rues, entre habitat collectif et habitation individuelle, qui l’entourent.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoires pour les plus de 11 ans, recommandé à partir de 6 ans. Rendez-vous à l’espace Liberté des Capucins, salle « Politique de la Ville ».

Journées nationales de l’architecture Espace des Capucins 6 boulevard des Capucins, 79100 Thouars Thouars Thouars Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Espace des Capucins Adresse 6 boulevard des Capucins, 79100 Thouars Ville Thouars lieuville Espace des Capucins Thouars