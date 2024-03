[Visite industrielle] Toshiba Toshiba Dieppe, jeudi 11 juillet 2024.

[Visite industrielle] Toshiba Toshiba Dieppe Seine-Maritime

L’histoire industrielle d’un territoire en fait sa richesse et c’est pour cela qu’à Dieppe, nous avons décidé vous faire découvrir une entreprise éco-responsable et soucieuse du bien-être de ses employés TOSHIBA TEC EUROPE IMAGING SYSTEMS SA !

Présent sur le territoire dieppois depuis 1986, l’usine assemble des photocopieurs multifonctions, produit des encres toner ou encore assure la distribution logistique.

En mars 2019, Toshiba est labellisée Industrie du Futur et reste fidèle à ses valeurs engagement environnemental et sociétal et travail collaboratif.

Au cours de ces riches visites industrielles, vous découvrirez les différentes activités de l’usine Toshiba.

Vous arpenterez notamment la zone de stockage où on vous expliquera les différentes stratégies de l’entreprise.

Vous serez guidés dans la zone de configuration à la demande où les équipes personnalisent les produits en fonction des attentes des clients.

Enfin, vous terminerez la visite avec une explication de la zone de production de toner, un des deux sites mondiaux du groupe Toshiba, et une visite de l’assemblage des cartouches.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 14:00:00

fin : 2024-07-11

Toshiba Rue Louis Blériot

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie contact@dieppetourisme.com

